Футбол
Чемпионат«Челси» представил третий комплект формы
«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Наука
Австралийцы подсчитали процент инцестов в Великобритании
Австралийские ученые проанализировали геномы 456 тысяч британцев и нашли среди них более сотни человек, появившихся на свет в результате близкородственного брака.
N+1 вчера в 10:30
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
ТАСС вчера в 07:56
Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Гаджеты
В Интернет слили секретную документацию Apple о новых iPhone 11
Во всемирной паутине Интернет были размещены внутренние секретные документы известного бренда Apple, в которых содержится довольно подробная информация относительно новых смартфонов iPhone 11.
В городе R 04:51
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Теннис
Медведев в полуфинале US Open встретится с Димитровым
РИА Новости 00:49
Здоровье
Арбузы и дыни из России признали некачественными
Ультрамариновый кофе вчера в 11:26
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Происшествия
Сеанс «целительства» в Ульяновске закончился убийством
Приговор вступил в законную силу. В Ульяновске сеанс «целительства» закончился убийством.
REGNUM 03:37
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.
Известия 00:53
Шоу-бизнес
Актриса Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей
Сегодня, 4 сентября, свой 90-летний юбилей отмечает актриса театра и кино Нина Ургант.
78.ru 02:07
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Армия и оружие
Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития
Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
Футбол
«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры
Представители «Рейнджерс» сразу после случившегося объявили, что болельщику до конца жизни нельзя посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».
Чемпионат вчера в 22:52
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Наука
Новые виды китов обнаружены вдоль побережья Хоккайдо
ГЛАС.RU вчера в 11:40
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24