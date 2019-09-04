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«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.
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