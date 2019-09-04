Футбол
Евро-футбол.ру«Челси» представил третью форму на сезон
Лондонский «Челси» представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты команды будут выступать в нынешнем сезоне.
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Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией свои военные планы на Курилах
Россия не будет обсуждать с Японией на переговорах по мирному договору вопросы российского военного строительства на Курилах, сообщил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.
Наша версия вчера в 08:06
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика
МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Блогер Владислав Синица осужден на пять лет за пост в Twitter
С самого начала прокурор требовал назначить наказание блогеру в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, признав виновным в совершении преступления в соответствии со статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
SM News вчера в 05:12
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Общество
Полярная станция пропала с острова Ушакова
Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция.
Известия 08:11
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Лапорт перенес операцию на колене
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прошел операцию на коленном суставе.
LiveSport.ru 07:33
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Наука
Поведение собак зависит от строения их головного мозга
Подмосковье Сегодня вчера в 12:51
Армия и оружие
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
РИА Новости 06:06
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.
РИА Новости 07:04
Футбол
«Игрок и игрочишка». Слуцкий пошутил про фото Головина и Дзюбы
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в инстаграме прокомментировал совместное фото игроков сборной России Александра Головина и Артема Дзюбы.
Бомбардир.ру 09:29
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Автоспорт
Ферстаппен и Гасли начнут Гран-при Италии с последнего ряда
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Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48