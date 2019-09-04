Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Челси» представил третью форму на сезон

Лондонский «Челси» представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты команды будут выступать в нынешнем сезоне.
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