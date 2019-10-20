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Sport24.ruАлонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»
После победы «Челси» делит второе место в турнирной таблице с «Лестером». В другом матче тура «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Брайтоном». Гости забили гол первыми, но остались вдесятером на 35-й минуте и под занавес первого тайма пропустили ответный гол.
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