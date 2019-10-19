Футбол
Soccer.ru«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»
В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом. После этой победы "Челси" подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
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Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Футбол
«Реал» минимально уступил «Майорке» в девятом туре Примеры
В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Майорка» в родных стенах победила мадридский «Реал».
RT на русском 16:56
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Gazeta.SPb вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
RT на русском 09:52
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
ФАН 15:48
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 17 октября в 05:40
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку
Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 03:05
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).
OAnews 10:21
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
Москва 24 16:48
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Газета.Ru 16:16
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском 17 октября в 01:07
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01