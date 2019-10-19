Футбол
Soccer.ru«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»
В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом. После этой победы "Челси" подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
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Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Здоровье
В Минздраве сообщили о росте продолжительности жизни россиян
ToDay News Ufa 16 октября в 15:48
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском вчера в 17:15
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Политика
В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России
Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
Брянские новости вчера в 09:32
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль вчера в 04:16
Политика
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Московский Комсомолец 12:51
Происшествия
В Красноярском крае объявлен траур
Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы, передает 19 октября «Интерфакс».
Известия 07:29
Происшествия
Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину
Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
News.ru 11:54
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Футбол
В УЕФА решили разводить команды России и Косово
Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.
Мойка78 вчера в 14:18
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
Спорт
Глава СБР: скандал с РУСАДА помешал восстановлению организации
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) повлиял на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос восстановления организации.
Газета.Ru 15:07
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
iXBT.com вчера в 23:30
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Армия и оружие
На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
RT на русском 15:44
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Политика
Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Армия и оружие
Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО
На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».
Ferra вчера в 10:37
Космос
В Грузии проходит космический хакатон NASA Space Apps Challenge
Масштабный космический хакатон NASA Space Apps Challenge проходит в Абастуманской астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе (регион Самцхе-Джавахети) с 18 по 20 октября, говорится в сообщении организаторов.
Sputnik Грузия вчера в 07:24
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24