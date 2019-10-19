Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом. После этой победы "Челси" подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
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«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

Soccer.ru11:52

Победный удар Алонсо сквозь вратаря — в обзоре матча «Челси» — «Ньюкасл»

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«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом»

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Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

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Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

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«Челси» одержал третью победу подряд в АПЛ

RT на русском11:52
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Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
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«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
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Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

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В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России

Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
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Актуальные Новости вчера в 04:50
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Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

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Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль вчера в 04:16
Политика

Россия предоставит Сербии экспортный кредит

В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
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Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

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Известия 07:29
Происшествия

Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину

Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
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В УЕФА решили разводить команды России и Косово

Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
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Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40
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Глава СБР: скандал с РУСАДА помешал восстановлению организации

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) повлиял на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос восстановления организации.
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Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5

iXBT.com вчера в 23:30
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Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

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На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии

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Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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Политика

Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Армия и оружие

Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО

На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».
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Космос

В Грузии проходит космический хакатон NASA Space Apps Challenge

Масштабный космический хакатон NASA Space Apps Challenge проходит в Абастуманской астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе (регион Самцхе-Джавахети) с 18 по 20 октября, говорится в сообщении организаторов.
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Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
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