Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом. После этой победы "Челси" подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

Soccer.ru11:52

«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом»

Спорт-Экспресс11:58

«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Чемпионат11:52

Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

Sport24.ru11:57

«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

Матч ТВ12:05

«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

Sportbox.RU12:05

Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

Советский спорт11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

Индийский фермер ожил на собственных похоронах

В Индии 55-летний фермер пришел в сознание прямо на собственных похоронах, передает AsiaOne.
МИР 24 14:15
Теннис

Умер теннисист Александр Волков

Коммерсантъ 09:28
Происшествия

При прорыве дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути

Напомню, в результате прорыва дамбы на реке Сейба водой затопило два рабочих общежития артели холдинга "Сибзолото".
Эхо Москвы 12:32
Политика

В МИД РФ отреагировали на голосование в Великобритании по Brexit

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, где приняли поправку, которая обязывает премьер-министра страны просить отсрочку Brexit.
РЕН ТВ 12:46
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Общество

Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников

Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Космос

NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле

Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru 00:11
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Футбол

Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1

РИА Новости 14:17
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Общество

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Фигурное катание

Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Единоборства

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою

Коммерсантъ 17 октября в 18:57
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Армия и оружие

Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
Политика

Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Единоборства

Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Политика

Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.
РЕН ТВ 13:40
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное