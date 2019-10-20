Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом. После этой победы "Челси" подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
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«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

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«Челси» одержал третью победу подряд в АПЛ

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