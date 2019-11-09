Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»

Челси — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Виллиан
17′
21′
Уилфрид Заа
Эмерсон Палмьери
31′
Матео Ковачич
33′
44′
Джоэл Уорд
Мартин Келли
Тэмми Абрахам
52′
70′
Джеймс Макартур
Джеффри Шлупп
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
73′
Кристиан Пулишич
79′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
80′
82′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Мэйсон Маунт
Билли Гилмур
87′
90′+3′
Джеймс Маккарти
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа». «Аристократы» отправили в сетку ворот соперника два безответных мяча.
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