«Уотфорд» вернул интригу после уверенно реализованного пенальти Херардом Делофеу, но игру не спас - 1:2. «Челси» идет на третьем месте в двух очках от «Манчестер Сити».

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