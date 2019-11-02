Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Челси» уверенно разобрался с «Уотфордом»

Уотфорд — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
5′
Тэмми Абрахам
Крейг Кэткарт
Адриан Мариаппа
20′
Кристиан Кабаселе
46′
55′
Кристиан Пулишич
Натаниэль Чалоба
Уилл Хьюз
67′
Дарил Янмат
70′
Дарил Янмат
Кико Фемения
75′
Жерар Деулофеу
80′
Крэйг Доусон
82′
83′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
88′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Адриан Мариаппа
89′
89′
Жоржиньо
90′+5′
Виллиан
Рис Джеймс
90′+6′
Мэйсон Маунт
«Уотфорд» вернул интригу после уверенно реализованного пенальти Херардом Делофеу, но игру не спас - 1:2. «Челси» идет на третьем месте в двух очках от «Манчестер Сити».
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