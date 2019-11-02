Футбол
Евро-футбол.ру«Челси» уверенно разобрался с «Уотфордом»
|5′
Тэмми Абрахам
Крейг Кэткарт
Адриан Мариаппа
|20′
Кристиан Кабаселе
|46′
|55′
Кристиан Пулишич
Натаниэль Чалоба
Уилл Хьюз
|67′
Дарил Янмат
|70′
Дарил Янмат
Кико Фемения
|75′
Жерар Деулофеу
|80′
Крэйг Доусон
|82′
|83′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
|88′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Адриан Мариаппа
|89′
|89′
Жоржиньо
|90′+5′
Виллиан
Рис Джеймс
|90′+6′
Мэйсон Маунт
|31%
|Владение мячом
|69%
|78%
|Процент точных передач
|90%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|10
|8
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|8
|Фолы
|5
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 3‑4‑3
26
Фостер
4
Доусон
6
Мариаппа
27
Кабаселе
21
Фемения
16
Дукуре
19
Хьюз
11
Мазина
7
Деулофеу
18
Грэй
37
Перейра
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
24
Джеймс
5
Жоржиньо
19
Маунт
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Челси
Расстановка 4‑5‑1
«Уотфорд» вернул интригу после уверенно реализованного пенальти Херардом Делофеу, но игру не спас - 1:2. «Челси» идет на третьем месте в двух очках от «Манчестер Сити».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роскошный пас Жоржиньо и очередной гол Абрахама — в обзоре «Уотфорд» — «Челси»
Чемпионатвчера в 16:26
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Здоровье
Минздрав заявил о сокращении количества врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 54 регионах России в 2018 году наблюдался отток врачей, сообщает РБК.
Православие и Мир 31 октября в 02:20
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 06:19
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Футбол
Тренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ему было бы интересно поговорить со своим коллегой.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) впервые показала лицо своего сына Исмаила Леона, отцом которого является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, а уже в июле 2019 года их брак распался со скандалом.
News.ru вчера в 23:52
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Актуальные Новости 04:11
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной
Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
РИА Новости 06:28
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала выступить на 80-летие
В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет – к юбилею приурочили концерт в Кремлевском дворце.
Gazeta.SPb вчера в 15:02
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Кино
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия
Российская газета 06:15
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Специалисты компании iSeeCars смогли проанализировать более 7,7 млн объявлений о продаже машин, чтобы выявить какие модели больше всего подешевели через пять лет службы, а какие меньше.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:31
Здоровье
Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»
На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42