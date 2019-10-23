Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Челси» в гостях победил «Аякс» в Лиге чемпионов

Аякс — Челси
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Душан Тадич
49′
Лисандро Мартинес
65′
66′
Виллиан
Кристиан Пулишич
71′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
Куинси Промес
Давид Нерес
74′
84′
Курт Зума
86′
Миши Батшуайи
Йоэл Велтман
Клас-Ян Хунтелар
89′
Эдсон Альварес
Сим Де Йонг
89′
90′
Каллум Хадсон-Одои
Рис Джеймс
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" дома проиграл "Челси". Встреча на стадионе "Йохан Круифф Арена" закончилась со счетом 0:1. Победный мяч на 86-й минуте забил нападающий "Челси" Миши Батшуайи.
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