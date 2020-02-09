В Челябинской области местные жители протестуют против открытия карантинного коронавирус-центра. Стихийная акция прошла в посёлке Рощино, пишут местные СМИ. В частности, население не устроило то, что центр в деревне Ужёвка открыли в детском лагере, пишет Znak.com.

Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

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