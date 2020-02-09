Происшествия

REGNUMREGNUMЧелябинцы вышли на митинг против карантинного центра

В Челябинской области местные жители протестуют против открытия карантинного коронавирус-центра. Стихийная акция прошла в посёлке Рощино, пишут местные СМИ. В частности, население не устроило то, что центр в деревне Ужёвка открыли в детском лагере, пишет Znak.com.
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Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

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Жители сел собирают подмогу, чтобы не пускать китайцев в карантинный центр под Челябинском

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Люди угрожают поджогами. На Урале начались протесты против карантинного центра для больных коронавирусом

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Жители Челябинской области перекрыли дорогу к карантинному центру по коронавирусу

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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

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Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании.
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Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Армия и оружие

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Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
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Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
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Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

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Хоккей

«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме

Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
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Армия и оружие

Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
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Лера Кудрявцева поставила точку в «конфликте» с Аллой Пугачевой

В прошлом 2019 году между певицей Аллой Пугачёвой и телеведущей Лерой Кудрявцевой возникла неприятная конфликтная ситуация.
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Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
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Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с процентов до шести с половиной процента годовых.
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Происшествия

В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Китайская компания Huawei существенно снизила стоимость нового смартфона Huawei P30.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла

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Известия 07 февраля в 09:44
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
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