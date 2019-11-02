Музыка

URA.RuURA.RuЧелябинец покорил своим выступлением жюри шоу «Голос»

Максим Субачев из Челябинска, исполнивший песню «I Need A Dollar» американского исполнителя Алоэ Блэка, успешно прошел этап слепых прослушиваний на шоу «Голос». К певцу повернулись три из четырех наставников.
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Челябинец Максим Субачев успешно прошел слепые прослушивание на шоу «Голос»

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