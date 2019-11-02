Музыка
URA.RuЧелябинец покорил своим выступлением жюри шоу «Голос»
Максим Субачев из Челябинска, исполнивший песню «I Need A Dollar» американского исполнителя Алоэ Блэка, успешно прошел этап слепых прослушиваний на шоу «Голос». К певцу повернулись три из четырех наставников.
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Челябинец Максим Субачев успешно прошел слепые прослушивание на шоу «Голос»
Московский Комсомолец02:36
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РИА Новости 10:00
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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Вести.Ru вчера в 03:50
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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.
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