Недвижимость

Доступ1Доступ1Челябинец с двумя детьми сможет за 3 года рассчитаться с ипотекой

Программу маткапитала продлят до 2026 года и заплатят за первенца Дольше других будут платить за ипотечную «двушку» москвичи – 14 лет и 3 месяцев. Быстрее остальных улучшат жилищные условия жители Мурманска, здесь на покрытие ипотеки у семьи с двумя детьми уйдет всего девять месяцев.
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