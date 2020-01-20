Недвижимость
Доступ1Челябинец с двумя детьми сможет за 3 года рассчитаться с ипотекой
Программу маткапитала продлят до 2026 года и заплатят за первенца Дольше других будут платить за ипотечную «двушку» москвичи – 14 лет и 3 месяцев. Быстрее остальных улучшат жилищные условия жители Мурманска, здесь на покрытие ипотеки у семьи с двумя детьми уйдет всего девять месяцев.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Армия и оружие
Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
Киберспорт
Device занял 3-е место в рейтинге лучших игроков года в CS: GO от HLTV
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Оптимизацию проведут постепенно. К концу года на новую модель доставки товаров планирует перейти онлайн-ритейлер Ozon.
Армия и оружие
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Спорт
Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф
Мужская сборная России по водному поло пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Космос
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора России
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Общество
Половина населения мира разочаровалась в капитализме
Большинство людей в мире (56%) разочаровались в эффективности капитализма. Об этом говорят данные отчета Edelman Trust Barometer.
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Общество
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub
В Минэкономике предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Политика
Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении Украины связаться с партнёрами по нормандскому формату в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий минских договорённостей.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia
Озвучены характеристики нового смартфона Nokia. Он получил модельный номер ТА-1207 и является самым дешевым.
Культура
Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
Здоровье
Китайский коронавирус передается от человека к человеку
Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, теперь подтвержден и в Шанхае — самом густонаселенном городе мира.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Футбол
Экс-форвард «Краснодара» стал игроком турецкого клуба
Турецкий клуб «Касымпаша» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с ивуарийским нападающим Жераром Гоу.