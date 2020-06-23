Коронавирус
Эхо Москвы в ЧелябинскеЧелябинск пройдет пик смертности по коронавирусу в числе последних
Прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию центра Агаси Тавадян. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Москве и Подмосковье пик эпидемии уже позади и показатели летальности будут снижаться.
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с чего всё началось
Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 22:35
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