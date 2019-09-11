Средний платеж по квитанциям ЖКХ в России, по данным сервиса, составил 3 тыс. рублей. В Челябинске с 2018 года коммунальные услуги существенно подорожали — теперь в среднем горожане платят 3 тыс. 482 рубля. Это пятый показатель среди миллионников.

Челябинск вошел в пятерку миллионников с самыми дорогими услугами ЖКХ

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