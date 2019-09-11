Общество
Эхо Москвы в ЧелябинскеЧелябинск вошел в пятерку миллионников с самыми дорогими услугами ЖКХ
Средний платеж по квитанциям ЖКХ в России, по данным сервиса, составил 3 тыс. рублей. В Челябинске с 2018 года коммунальные услуги существенно подорожали — теперь в среднем горожане платят 3 тыс. 482 рубля. Это пятый показатель среди миллионников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Казанцы – лидеры антирейтинга по коммунальным платежам. Чек выше, чем в Москве
Казанский репортер03:30
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2»
Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.
Bimru.ru 05:00
Энергетика
Нафтогаз пожаловался на миллионные траты на арбитражи с Газпромом
Арбитражи с Газпромом стоят украинской компании НАК «Нафтогаз» миллионы долларов в год, заявил исполнительный директор украинской группы Юрий Витренко.
Взгляд.ру 13:15
Технологии
РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.
Ведомости 11:22
Политика
Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
Экономика сегодня 08:08
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Гаджеты
Apple представила новую модель iPhone
Новый бюджетный смартфон получил название iPhone 11. Он имеет диагональ LCD-экрана в 6,1 дюйма и оснащен двойной камерой на задней панели.
Ридус вчера в 16:13
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Армия и оружие
НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Футбол
Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»
Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild.
РИА Новости 12:34
Наука
Исследователи получили два жизнеспособных эмбриона северного белого носорога
В течение последних 30 лет ученые сохраняли клеточный материал северных белых носорогов, и в том числе замороженную сперму нескольких самцов.
N+1 13:25
Политика
Трамп продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы
Сегодня, 11 сентября 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа о введении санкций против иностранных граждан и компаний, вмешивающихся в американские выборы любого уровня.
Саминвестор 03:55
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Футбол
Селадес официально стал новым главным тренером «Валенсии»
Альберт Селадес официально стал новым главным тренером испанской «Валенсии».
Нева Спорт 11:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.
Российская газета 06:22