Недвижимость
Коммерсантъ ЧелябинскЧелябинская область вошла в число регионов с самой доступной ипотекой
В Челябинской области семья с двумя детьми после увеличения суммы материнского капитала до 616,6 тыс. руб. сможет выплатить ипотечный кредит на двухкомнатную квартиру за три года и пять месяцев. Быстрее рассчитаются только жители Мурманской области – за девять месяцев, сообщает Domofond.ru.
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Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
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Туктамышевой предложили выступать за Канаду
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Политика
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