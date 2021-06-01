Челябинская область заняла 40 место в рейтинге самых экономически здоровых регионов РФ
Челябинская область заняла 40 место в рейтинге самых экономически здоровых регионов РФ, который составили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».В источнике
С чего всё началось
Сахалин вышел на первое место по «экономическому здоровью» регионов
Сахалинская область стала самым экономически здоровым регионом России по итогам 2020 года, следует из ежегодного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК03:30