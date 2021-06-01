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Экономика

Челябинская область заняла 40 место в рейтинге самых экономически здоровых регионов РФ

Челябинская область заняла 40 место в рейтинге самых экономически здоровых регионов РФ, который составили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».В источнике
РБК Ростов-на-Дону
РБК
ФедералПресс
Znak.com
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Регионы России
Lenta.ru

С чего всё началось

Сахалин вышел на первое место по «экономическому здоровью» регионов

Сахалинская область стала самым экономически здоровым регионом России по итогам 2020 года, следует из ежегодного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК03:30

Подробнее о событии

Югра, Ямал и Тюменская область вошли в топ-10 «экономически здоровых регионов»

Znak.com09:40

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по «экономическому здоровью»

Телеканал 360°05:06

Названы самые экономически здоровые российские регионы

A42.RU06:58

Определен самый экономически здоровый регион России

Lenta.ru06:43

Лидером рейтинга экономического здоровья стал Сахалин

EastRussia05:54

Экономист о серебре Югры в рейтинге экономического здоровья регионов: «Помогла динамика»

ФедералПресс08:06

Сахалин вышел на первое место по «экономическому здоровью» регионов

РБК03:30
Интересное

Совет директоров «Аэрофлота» предложил не платить дивиденды за 2020 год

Совет директоров крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» на заседании 31 мая рекомендовал собранию акционеров компании принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года.
РБК03:35

В Польше испугались проблем из-за попытки Варшавы угрожать Москве

Покупая турецкие беспилотники, Варшава подает Москве сигнал, однако такое решение может обернуться ударом по польской промышленности, заявил военный аналитик Марек Сверчинский в комментарии Die Welt.
РИА Новости09:27