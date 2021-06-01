Рублев за 4 часа проиграл Штруффу на старте «Ролан Гаррос»

В первой партии россиянин, посеянный в Париже под 7-м номером, позволил сопернику сходу сделать брейк и уступил со счетом 6:3. В следующем сете Штруфф был сильнее на тай-брейке.