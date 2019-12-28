с чего всё началось

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя. Общий объём составил более 25,6 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В поле зрения следователей попали гражданки 59 и 64 лет.

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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