Происшествия

REGNUMREGNUMЧелябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя. Общий объём составил более 25,6 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В поле зрения следователей попали гражданки 59 и 64 лет.
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с чего всё началось
Как сообщается
 на сайте прокуратуры, злоумышленницы получили доступ на территорию завода в городе Верхнеуральск, на котором в 2001-2016 годах производился алкоголь.
Интерфакс10:17

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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
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Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
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В Vivo назвали сроки обновления смартфонов до Android 10

Все новые аппараты Vivo, выпущенные в следующем году Android 10 получат из коробки.
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Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Энергетика

Нефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
REGNUM 26 декабря в 10:54
Фигурное катание

Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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Самая Рождественская гонка состоит из двух частей. Завершилась первая — гонка с общего старта.
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Общество

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
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Общество

Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
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Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета вчера в 20:40
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM 06:25
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

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Футбол

Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU вчера в 16:43
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Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
РИА Новости 06:26
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