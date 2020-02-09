Общество
BFM.ruЧелябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.
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Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Космос
Астрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса
Происшествия
После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело
В Коми по факту аварийной посадки самолета Боинг-737 в аэропорту города Усинска в воскресенье возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ.
Футбол
Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»
"Сельта" из Виго объявил стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Севильи".
Политика
Forbes предсказал США потерю технологического господства
Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Общество
Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Армия и оружие
США перебросят в Европу более 20 тысяч солдат для учений НАТО
США направят в Европу более 20 тысяч военнослужащих для участия в крупнейших со времен холодной войны учениях "Защитник Европы-2020".
Шоу-бизнес
Актер Кравченко сделал предложение возлюбленной в прямом эфире
Российский актер Алексей Кравченко в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Надежде Борисовой.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Здоровье
В России изменились правила назначения льготных лекарств
При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Армия и оружие
В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники
Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Футбол
Арустамян: у «Ювентуса» сохраняется интерес к Алексею Миранчуку
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители «Ювентуса» продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.