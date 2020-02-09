Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона. "Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.

Наука «„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать» Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Футбол Бавария — РБ Лейпциг 0:0 Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Культура В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.

Энергетика Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

Спорт Гимнастка Солдатова рассказала о болезни Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.

Политика Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.