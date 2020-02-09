Общество
РИА НовостиЧелябинские власти закрыли карантинный пункт
Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона. "Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.
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Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве
Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Культура
Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Чите начала стабилизироваться
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чите начинает стабилизироваться. Снижение общего уровня заболеваемости ожидается к концу недели.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Политика
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Бавария — РБ Лейпциг 0:0
Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Авто
Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Политика
Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Космос
Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году
Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Энергетика
Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование
Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
Спорт
Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Кино
В сети появились первые кадры со съемок новых «Сватов»
Политика
Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США
Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот на подержанном автомобиле
Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.