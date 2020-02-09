Общество

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Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона. "Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.
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Карантинный пункт в Сосновском районе закрыли

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