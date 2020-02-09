Общество
BFM.ruЧелябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.
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64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Общество
На Великобританию обрушился сильнейший шторм
Самый сильный за семь лет шторм в Великобритании привел к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.
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У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Здоровье
В России ужесточили правила назначения льготных лекарств
В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Наука
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Чтобы создать уникальный аппарат, ученые использовали датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Кристина Асмус очаровала поклонников необычным купальником
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
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Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
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Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Кино
Премию «Оскар» вручат в США в воскресенье
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Наука
Ученые расшифровали геном возбудителя новой клещевой инфекции
Недавно международный коллектив эпидемиологов и генетиков расшифровал полный геном одного из штаммов бактерии Borrelia miyamotoi, которая живет в клещах и становится причиной заболевания.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
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