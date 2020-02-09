Общество

BFM.ruBFM.ruЧелябинские власти закроют карантинный центр после протестов

Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.
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