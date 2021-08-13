Будьте в Плюсе

Челябинский губернатор Алексей Текслер отчитался о ₽119 млн на счетах

Избирком опубликовал информацию о доходах южноуральских кандидатов в депутаты Госдумы.
Новый День
Спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко: доход за 2020 год – 12,7 млн рублей, задекларированы квартира и два автомобиля.
Доступ1
«Справедливая Россия» Абсолютное финансовое лидерство среди кандидатов «Справедливой России» от Челябинской области — у депутата Госдумы Валерия Гартунга.
74.ru
Михаил Берулава (действующий депутат Госдумы, владелец компаний «Южный берег», «Росторгэкспорт») оказался самым обеспеченным в территориальной группе КПРФ по Челябинской и Курганской областям.
Pchela.News

Подробнее о событии

Парламентская оппозиция, рвущаяся в Думу от Южного Урала, похвасталась доходами
Новый День02:50
ЦИК обнародовал доходы кандидатов в Госдуму от Челябинской области
74.ruвчера в 16:30
120 млн на счетах: Алексей Текслер раскрыл информацию о своих доходах и накоплениях
Деловой квартал (Челябинск)вчера в 07:16
Алексей Текслер раскрыл информацию о счетах на 119 млн рублей
Накануне.Ruвчера в 08:16
Гартунг и его команда отчитались о доходах: акции ЧКПЗ, земельные участки и скромные счета
Znak.comвчера в 08:25
Челябинский губернатор отчитался о 119,4 млн рублей на счетах
REGNUMвчера в 13:48
Лидеры челябинских списков в Госдуму показали свои кошельки
URA.Ruвчера в 07:46

Интересное

Для пострадавших от засухи аграриев Татарстана подготовили меры поддержки

Фонд поддержки предпринимательства РТ разработал для аграриев Татарстана, пострадавших от засухи, два льготных займа: микрофинансовый продукт «Засуха» и «Предпринимательство на селе» под 4,4% и 0,5% годовых соответственно.
TatCenterвчера в 08:34