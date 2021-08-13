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Челябинский губернатор отчитался о 119,4 млн рублей на счетах

ЦИК РФ обнародовал данные по личным счетам кандидатов в Госдуму по федеральным спискам партий в Челябинской области.
URA.Ru
В собственности Гомоляко — квартира в 47,7 кв. метров в Подмосковье и два «Мерседес-Бенц».
Правда УрФО
Из имущества у главы Челябинской области — три квартиры, одна из которых на Кипре и две в Москве, а также два машино-места в столице.
74.ru
У единственной в региональном парламенте социалистки есть также квартира и 1,19 миллион рублей на счетах в банке.
Новый День

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Челябинский губернатор отчитался о 119,4 млн рублей на счетах
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