REGNUMЧелябинский губернатор отчитался о 119,4 млн рублей на счетахЦИК РФ обнародовал данные по личным счетам кандидатов в Госдуму по федеральным спискам партий в Челябинской области.URA.RuВ собственности Гомоляко — квартира в 47,7 кв. метров в Подмосковье и два «Мерседес-Бенц».Правда УрФОИз имущества у главы Челябинской области — три квартиры, одна из которых на Кипре и две в Москве, а также два машино-места в столице.74.ruУ единственной в региональном парламенте социалистки есть также квартира и 1,19 миллион рублей на счетах в банке.Новый ДеньЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUM74.ruZnak.comЦарьградНовый ДеньПодробнее о событииЧелябинский губернатор отчитался о 119,4 млн рублей на счетахREGNUMвчера в 13:48Челябинский губернатор Алексей Текслер отчитался о ₽119 млн на счетахZnak.comвчера в 06:04Алексей Текслер раскрыл информацию о счетах на 119 млн рублейНакануне.Ruвчера в 08:16Кто из челябинских кандидатов в Госдуму самый богатый: Текслер в топеФедералПрессвчера в 08:15120 млн на счетах: Алексей Текслер раскрыл информацию о своих доходах и накопленияхДеловой квартал (Челябинск)вчера в 07:16Лидеры челябинских списков в Госдуму показали свои кошелькиURA.Ruвчера в 07:46Южноуральские кандидаты-«единороссы» заработали за год 139 миллионов рублейНовый Деньвчера в 09:04Показать ещёОценить81Поделиться