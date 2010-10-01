Коронавирус
REGNUMЧелябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 9 августа
Челябинск, 24 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Челябинской области коронавирусный режим продлён до 9 августа. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news вчера в 11:44
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
Происшествия
36 человек заболели коронавирусом в Курской области за сутки
Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день в Курской области официально зарегистрировали 5957 случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией.
Kurskcity.ru 22 июля в 02:50
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Футбол
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Происшествия
Воспитатели детсада в Котласе переодели мальчиков в платья в наказание
В областной прокуратуре прессе заявили, что контролируют ее ход Полиция в Котласе (Архангельская область) проводит проверку по факту инцидента в местном детском саду, где двух мальчиков переодели в платья.
Толк вчера в 11:44
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Pravda.Ru 02:59
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Путешествия
Пятизвездочный отель в Турции выставлен на продажу
В турецком Кемере продается пятизвездочный отель Martı Myra, признанный банкротом. Теперь отель, открытый в 1988-м голу, уйдет с молотка.
Euromag.ru 03:22
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Экономика
СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала, как выглядит после родов
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала новое фото в Instagram.
Спорт-Экспресс 03:12
Общество
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по истории
Добавляется, что доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 тысяч человек, что более чем на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости 01:13
Спорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru 01:58
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru вчера в 07:46
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия
В Челябинской области в ДТП машину разорвало пополам, погиб водитель
Удар был настолько сильным, что автомобиль Honda разорвало пополам, водитель погиб, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Вечерний Челябинск 03:06
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Хамзаев утверждает, что в период пандемии пенсионеры должны получать такую же помощь, что и семьи с детьми.
Evo-rus.com 01:33
Политика
Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку
Депутат отмечает, что Фургал 7 июля планировал лететь в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию.
Evo-rus.com вчера в 04:29
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Общество
В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса
Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:22
Происшествия
На Украине силовики ищут подозреваемого в захвате заложника
Полтава, Украина, 24 июля 2020, 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника.
REGNUM 03:32