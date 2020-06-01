Экономика

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиЧелябинский олигарх может стать крупнейшим золотодобытчиком России

В феврале нынешнего года "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, приобретя у предыдущего владельца — группы компаний AEON Романа Троценко — 28,34% доли в капитале Petropavlovsk.
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Богатейший челябинский депутат готовится к «золотой» суперсделке

Уралинформбюро03:30

Petropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП

Вести.Ruвчера в 20:03

Челябинский олигарх из списка Forbes готовится с большой сделке

URA.Ruвчера в 22:38

Челябинский олигарх может стать крупнейшим золотодобытчиком России

Европейско-Азиатские новости01:25

Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

ТАССвчера в 18:28
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
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Общество

В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 82 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:07
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы № 2

REGNUM 03:03
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
1,2K
Происшествия

В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев

Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 01:17
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Политика

Свердловские единороссы готовятся огласить результаты праймериз

Свердловское отделение «Единой России» в течение дня расскажет о результатах состоявшегося накануне внутрипартийного голосования.
Европейско-Азиатские новости 02:32
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,1K
Общество

Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
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Единоборства

Дана Уайт высказался о поединке Гилберта Бернса и Тайрона Вудли

Президент UFC, Дана Уайт, поделился своим мнением о состоявшемся поединке между Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом, в котором бразилец одержал доминирующую победу, выиграв бой единогласным решением со счетом 50-45 и 50-44 дважды.
FightTime.ru вчера в 14:57
Общество

В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Политика

Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС

Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor вчера в 13:33
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Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
975
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 30 мая в 13:16
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Общество

Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
975
Здоровье

Главврачу РКБ в Улан-Удэ объявили выговор

Приказом министра здравоохранения Бурятии принято решение о наказании в отношении и.о. главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Игоря Шпака объявлено дисциплинарное взыскание в виде вынесения выговора.
Ариг Ус 30 мая в 23:53
Здоровье

БСМП может начать принимать пациентов уже на этой неделе

Потребовались усилия многих медицинских учреждений, чтобы сконцентрировать на себе поток тех пациентов, которые ранее получали медпомощь в БСМП.
Алтайская правда 03:45
Общество

В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей

Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет.
ТК Звезда 29 мая в 20:48
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Единоборства

Джон Джонс отказался от титула UFC

Vprognoze.ru 02:57
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
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Происшествия

Более четырёх тысяч человек задержаны в США в ходе протестов

News.ru 00:35
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Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
10
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

В России вступил в силу закон, который запрещает принудительное списание долгов с социальных выплат.
URA.Ru вчера в 17:33
17
Общество

В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
РИА Новости 03:50
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
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Павел Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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