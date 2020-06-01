Экономика
Европейско-Азиатские новостиЧелябинский олигарх может стать крупнейшим золотодобытчиком России
В феврале нынешнего года "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, приобретя у предыдущего владельца — группы компаний AEON Романа Троценко — 28,34% доли в капитале Petropavlovsk.
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Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 82 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Происшествия
В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев
Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 01:17
Политика
Свердловские единороссы готовятся огласить результаты праймериз
Свердловское отделение «Единой России» в течение дня расскажет о результатах состоявшегося накануне внутрипартийного голосования.
Европейско-Азиатские новости 02:32
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Единоборства
Дана Уайт высказался о поединке Гилберта Бернса и Тайрона Вудли
Президент UFC, Дана Уайт, поделился своим мнением о состоявшемся поединке между Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом, в котором бразилец одержал доминирующую победу, выиграв бой единогласным решением со счетом 50-45 и 50-44 дважды.
FightTime.ru вчера в 14:57
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Политика
Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС
Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor вчера в 13:33
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда 30 мая в 13:16
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
Здоровье
Главврачу РКБ в Улан-Удэ объявили выговор
Приказом министра здравоохранения Бурятии принято решение о наказании в отношении и.о. главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Игоря Шпака объявлено дисциплинарное взыскание в виде вынесения выговора.
Ариг Ус 30 мая в 23:53
Здоровье
БСМП может начать принимать пациентов уже на этой неделе
Потребовались усилия многих медицинских учреждений, чтобы сконцентрировать на себе поток тех пациентов, которые ранее получали медпомощь в БСМП.
Алтайская правда 03:45
Общество
В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей
Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет.
ТК Звезда 29 мая в 20:48
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула UFC
Vprognoze.ru 02:57
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
В России вступил в силу закон, который запрещает принудительное списание долгов с социальных выплат.
URA.Ru вчера в 17:33
Общество
В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
РИА Новости 03:50
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20