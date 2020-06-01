В феврале нынешнего года "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk, приобретя у предыдущего владельца — группы компаний AEON Романа Троценко — 28,34% доли в капитале Petropavlovsk.

Общество В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 82 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 75

Происшествия В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. 14

Политика Свердловские единороссы готовятся огласить результаты праймериз Свердловское отделение «Единой России» в течение дня расскажет о результатах состоявшегося накануне внутрипартийного голосования.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,1K

Единоборства Дана Уайт высказался о поединке Гилберта Бернса и Тайрона Вудли Президент UFC, Дана Уайт, поделился своим мнением о состоявшемся поединке между Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом, в котором бразилец одержал доминирующую победу, выиграв бой единогласным решением со счетом 50-45 и 50-44 дважды.

Общество В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Политика Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания. 13

Общество Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

Общество Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". 975

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 2

Общество Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. 975

Здоровье Главврачу РКБ в Улан-Удэ объявили выговор Приказом министра здравоохранения Бурятии принято решение о наказании в отношении и.о. главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Игоря Шпака объявлено дисциплинарное взыскание в виде вынесения выговора.

Здоровье БСМП может начать принимать пациентов уже на этой неделе Потребовались усилия многих медицинских учреждений, чтобы сконцентрировать на себе поток тех пациентов, которые ранее получали медпомощь в БСМП.

Общество В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет. 895

Футбол Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб. 1

Общество В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.