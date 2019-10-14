Экономика
КоммерсантъЧелябинский застройщик подходит к Москве
Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.
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Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Армия и оружие
Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия
Под Томском задержали подозреваемого в серии изнасилований
Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
Газета.Ru вчера в 11:42
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Армия и оружие
США оставили в Сирии десятки опасных боевиков
Пятьдесят "особо ценных" заключенных террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) остались в Сирии, после отвода войск США.
KM.ru 01:11
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Энергетика
«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю
Российские энергетические активы с неотвратимой силой продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус вчера в 20:53
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.
Вести.Ru 01:00
Единоборства
Александр Усик досрочно победил Чеза Уизерспуна
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
Allboxing.ru вчера в 00:43
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Футбол
Владелец «Торпедо»: Игнашевич спрашивал: что будет, если проиграю 5 туров?
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, при каких обстоятельствах Сергей Игнашевич стал главным тренером команды.
Чемпионат 01:00
Культура
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Авто
В РФ изменился расчет транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Недвижимость
В России упали цены на аренду жилья
Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль 12 октября в 12:46
Происшествия
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
Известия вчера в 18:40
Хоккей
«Челси» поздравил Чеха с дебютом в хоккее
Пресс-служба лондонского «Челси» поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с дебютом в хоккее.
Sport24.ru вчера в 22:11
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Происшествия
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Gazeta.SPb вчера в 13:57
Политика
В ожидании завтрашнего майдана СовБез Украины провёл важное совещание
Как уже сообщала «Русская Весна», в преддверии завтрашних протестов Зеленский выступил со срочным обращением к нации.
Rusvesna.su вчера в 16:50