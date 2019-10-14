Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧелябинский застройщик подходит к Москве

Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.
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Преемница Меркель порассуждала о Крыме и России

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла свою позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
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Православные христиане празднуют Покров

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В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
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В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки

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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
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Армия и оружие

Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

РБК 02:01
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в порт Одессы

Со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России, источником отмечается, что эсминец USS Porter, вошедший в акваторию Черного моря, до этого был взят на контроль, который осуществлялся тремя кораблями ВМФ РФ.
NewInform вчера в 13:01
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол

Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Встреча сборных России и Кипра в рамках 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы завершилась победой россиян.
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Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

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Технологии

Сквозным технологиям раздали карты

Создавать "сквозные" технологии хотят преимущественно на основе отечественных разработок.
ComNews.ru 01:58
Космос

Ученые раскрыли жуткий сценарий конца света

Эксперты уверены, что конец света будет жутким и он неминуемый.
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Космос

Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели

Известия вчера в 21:34
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Здоровье

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Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».
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Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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В Эквадоре начались переговоры между властями страны и протестующими

Переговоры между властями Эквадора и представителями коренного населения страны, протестующего против экономических реформ правительства, начались в воскресенье с почти трехчасовой задержкой.
ТАСС вчера в 19:31
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Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
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Общество

Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
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