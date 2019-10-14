Экономика
КоммерсантъЧелябинский застройщик подходит к Москве
Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Армия и оружие
США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ
Американские военные были вынуждены оставить в тюрьмах, которые контролируют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).
Политика
Преемница Меркель порассуждала о Крыме и России
Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла свою позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в порт Одессы
Со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России, источником отмечается, что эсминец USS Porter, вошедший в акваторию Черного моря, до этого был взят на контроль, который осуществлялся тремя кораблями ВМФ РФ.
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Происшествия
В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек
В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Футбол
Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020
Встреча сборных России и Кипра в рамках 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы завершилась победой россиян.
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Технологии
Сквозным технологиям раздали карты
Создавать "сквозные" технологии хотят преимущественно на основе отечественных разработок.
Космос
Ученые раскрыли жуткий сценарий конца света
Эксперты уверены, что конец света будет жутким и он неминуемый.
Космос
Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Здоровье
Пять продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Политика
В Эквадоре начались переговоры между властями страны и протестующими
Переговоры между властями Эквадора и представителями коренного населения страны, протестующего против экономических реформ правительства, начались в воскресенье с почти трехчасовой задержкой.
Политика
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией
Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
Общество
Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья
Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.