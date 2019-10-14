Экономика
КоммерсантъЧелябинский застройщик подходит к Москве
Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.
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