Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧелябинский застройщик подходит к Москве

Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.
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