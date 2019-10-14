Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.

Футбол Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.

Армия и оружие У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.

Общество Минздрав доработал антитабачную концепцию Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.

Армия и оружие Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Авто Lada Largus получил двойной багажник Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.

Политика Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Футбол Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года Подопечные Станислава Черчесова на выезде победили со счётом 5:0. Голы забили Магомед Оздоев, Артём Дзюба, Александр Головин и дважды Денис Черышев.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Гаджеты Сервис GeForce Now запустили на Android Приложение для смартфонов пока находится на стадии бета-тестирования, но благодаря ему пользователи смогут играть в популярные игры, даже не запуская компьютер.

Энергетика Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.

Хоккей Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Интернет Microsoft добавила на клавиатуру новые кнопки Две новые кнопки появятся на клавиатуре Microsoft — для эмодзи (Emoji) и работы с Office.

Армия и оружие Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.

Музыка Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Общество Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.