Экономика
Челябинск СегодняЧелябинский застройщик скупает земли в Москве и Санкт-Петербурге
Речь идёт о компании «Флай Плэнинг». В 2020 году застройщик планирует возвести на земельных участках посёлки клубного типа площадью около 100 тысяч квадратных метров.
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с чего всё началось
Себестоимость строительства оценивается от 35 тыс. руб. за 1 кв. м, вложения в один поселок с малоэтажными домами составят 3,5–4 млрд руб. Из них около 20% придется на собственные средства застройщика, компания также планирует привлечь проектное финансирование.Коммерсантъвчера в 18:59
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Челябинская компания начнёт строить дома в Москве и Санкт-Петербурге
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