с чего всё началось

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Политика Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.

Политика Губернатор Архангельской области объявил об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Общество Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом 19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.

Политика В России могут продлить нерабочую неделю Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.

Политика Трамп прогнозирует сделку по добыче нефти между Эр-Риядом и Москвой Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия достигнут соглашения в ближайшие несколько дней по добыче нефти, чтобы положить конец ценовой войне, которая «опустошила» нефтяную промышленность во всем мире.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Политика Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Спорт Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске» На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.

Общество В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Экономика В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

Энергетика В США начали банкротиться нефтяные компании Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.

Общество В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.

Общество Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.

Общество В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Происшествия Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.