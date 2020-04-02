Коронавирус
РБКЧелябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали на трассах реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы.Губерния (г. Челябинск)08:55
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На границах Челябинской области полиция ужесточила контроль за передвижением транспорта
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Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
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В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
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Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
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