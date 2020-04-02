Коронавирус
РБКЧелябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали на трассах реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы.Губерния (г. Челябинск)08:55
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Что происходит на границе между Свердловской и Челябинской областями? Мы приехали туда
Екатеринбург Онлайн10:21
На границах Челябинской области полиция ужесточила контроль за передвижением транспорта
Европейско-Азиатские новости06:32
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Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области
Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
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Шить медицинские маски в России разрешат без лицензии
"Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок", — заявила спикер Совфеде Валентина Матвиенко.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
На портале «AutoWeek» появились фотографии тестируемого внедорожника Aurus Komendant на зимней трассе.
Происшествия
В Югре оштрафовали мужчину за шутку о коронавирусе
Житель Ханты-Мансийского автономного округа заплатит 1200 рублей за первоапрельскую шутку про коронавирус в офисе банка, из-за которой сотрудников финансовой организации отправили на карантин, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке
Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Наука
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе
Реакция Венедиктова Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Игры
Фанатов Borderlands привели в бешенство слова главы Gearbox Software
Вашингтон, 2 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Вышел трейлер продолжения зомби-экшена «Поезд в Пусан»
Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество