Коронавирус

РБКРБКЧелябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали на трассах реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы.
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