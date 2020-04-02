с чего всё началось

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Общество В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Общество Шить медицинские маски в России разрешат без лицензии "Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок", — заявила спикер Совфеде Валентина Матвиенко.

Происшествия В Югре оштрафовали мужчину за шутку о коронавирусе Житель Ханты-Мансийского автономного округа заплатит 1200 рублей за первоапрельскую шутку про коронавирус в офисе банка, из-за которой сотрудников финансовой организации отправили на карантин, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе Реакция Венедиктова Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Игры Фанатов Borderlands привели в бешенство слова главы Gearbox Software Вашингтон, 2 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.