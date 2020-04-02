Коронавирус
РБКЧелябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали на трассах реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы.Губерния (г. Челябинск)08:55
Подробнее о событии
Показать все источники
На границах Челябинской области полиция ужесточила контроль за передвижением транспорта
Европейско-Азиатские новости06:32
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области
Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Названы самые комфортные для жизни города Липецкой области
Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
Политика
Обращение президента. Валерий Радаев заявил о готовности взять всю ответственность
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к гражданам России.
Политика
Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии
Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Разведка США обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Пекин скрывает истинные масштабы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.