Коронавирус

РБКРБКЧелябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы дорожно-патрульной службы организовали на трассах реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы.
Губерния (г. Челябинск)08:55

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Границы Челябинской области перекрывают для въезда

Челябинск Сегодня07:39

Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса: на дорогах кордоны ДПС

КП - Челябинск08:15

Полицейские закрыли границы Челябинской области из-за коронавируса

АиФ Челябинск07:59

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК08:36

Полицейские закрывают въезд в Челябинскую область

Polit74.ru07:28

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Интерфакс07:03

На границах Челябинской области полиция ужесточила контроль за передвижением транспорта

Европейско-Азиатские новости06:32
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Политика

Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Газета.Ru 11:43
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Общество

Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Моя Москва.онлайн 09:46
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:28
Общество

Названы самые комфортные для жизни города Липецкой области

Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
LipetskMedia.ru 11:25
Политика

Обращение президента. Валерий Радаев заявил о готовности взять всю ответственность

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к гражданам России.
Взгляд-инфо 11:39
Политика

Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии

Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ 10:13
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Политика

Разведка США обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Пекин скрывает истинные масштабы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.
Городовой 01:03
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Здоровье

Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
РИА Новости 05:07
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Эхо Москвы вчера в 20:10
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

RT на русском 08:42
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
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