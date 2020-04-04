Коронавирус
РИА Новости«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
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«Челюсть упала»: главврач Коммунарки удивился возрасту пациентов с коронавирусом
Московский Комсомолец15:46
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