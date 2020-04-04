Коронавирус
РИА Новости«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
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«Челюсть упала»: главврач Коммунарки удивился возрасту пациентов с коронавирусом
Московский Комсомолец15:46
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Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Нерабочих дней в Северной Осетии будет меньше, чем в других регионах
Ранее президент России Владимир Путин из-за распространения коронавирусной инфекции продлил введенные до этого семь нерабочих дней до 30 апреля, но дал возможность главам регионов корректировать дату по ситуации на местах.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США почти достигло 300 тысяч
В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 297 575.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Происшествия
В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта
В Ростове-на-Дону сотрудники СИЗО №5 в течение двух месяцев не замечали подмену арестованного.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции
На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Минкомсвязь просит операторов снизить качество видео
Минкомсвязь отправило интернет-компаниям письмо, где попросило снизить качество видео, чтобы не допустить уменьшения качества услуг из-за роста трафика, пишет "RG.ru" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Происшествия
В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме
В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Чувашии
Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе подтвержден третий случай заболевания коронавирусом.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Кино