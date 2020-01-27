Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Освенциме, организованного в рамках его визита в Польшу. Украине во все годы независимости не везло с руководством.

Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

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