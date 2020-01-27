Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Освенциме, организованного в рамках его визита в Польшу. Украине во все годы независимости не везло с руководством.
Читать в источнике
Комментировать2526

Подробнее о событии

Не скажет деду спасибо за победу: Зеленский обвинил СССР во Второй мировой

Свободная Пресса05:39

Историк ответил на обвинения в развязывании Советским Союзом Второй мировой

Известия04:25

Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

Газета.Ru02:02

Главные новости к утру 28 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 18:25

Зеленский назвал виновных в начале Второй мировой войны

RT на русскомвчера в 18:10

Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны

ФАНвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
Футбол

Эль-Шаарави может вернуться в «Рому»

Напомним, Эль-Шаарави выступал за Рому с января 2016 по июль 2019 года.
Советский спорт 05:09
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Газета.Ru 26 января в 16:41
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары

Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 03:44
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Здоровье

В Казахстане госпитализировали четырех человек, приехавших из Китая

У 23 человек, приехавших в Казахстан из Китая, где распространяется коронавирус, выявлена температура, четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ, у них взяты анализы, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
РИА Новости 00:10
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Энергетика

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
Известия 04:25
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Rambler News Service вчера в 07:34
Общество

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Интерфакс 04:20
Общество

Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Российская газета 06:08
Здоровье

Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
TV BRICS вчера в 08:09
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Биатлон

Состав сборной России по биатлону могут сократить вдвое

По словам Драчёва, число биатлонистов, которые в составе российской команды, будут проходить подготовку к новому сезону, может сократиться, если СБР решит проводить все тренировочные сборы за рубежом.
REGNUM 05:37
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

Российская газета 06:18
Общество

Гостиницу «Пекин» продали владельцу сочинского отеля «Жемчужина»

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» владеет одноименным отелем в Сочи.
Коммерсантъ 04:39
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Космос

Астрономы зафиксировали редкий и сильный всплеск в Солнечной системе

Ugpressa.ru вчера в 23:23
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное