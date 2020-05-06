Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧем вызван рост цен на нефть в начале мая

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов 5 мая превысила $30 за баррель - впервые впервые с апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). 6 мая цена на нефть Brent превысила $31 за баррель.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

URA.Ru12:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБК11:52

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известия12:02

Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

Вести.Ru08:06

Цена нефти Brent упала ниже $29

ТАСС11:36

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ru12:38

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусьвчера в 03:42
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В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

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Общество

В Находке у сотрудников скорой помощи коронавирус не подтвердился

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Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
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Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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Возвращение значений ВВП России на докризисный уровень произойдет в конце 2021 — начале 2022 года, говорится в «Докладе о денежно-кредитной политике» ЦБ России, опубликованном 6 мая на сайте Центробанка.
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Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru 22:37
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Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
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Минкомсвязи опубликовало график вывозных рейсов с 10 по 15 мая

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Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
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Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
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Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
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Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
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