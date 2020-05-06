Энергетика
Rambler News ServiceЧем вызван рост цен на нефть в начале мая
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов 5 мая превысила $30 за баррель - впервые впервые с апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). 6 мая цена на нефть Brent превысила $31 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
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