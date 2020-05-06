Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
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Lenta.ru вчера в 09:40
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Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
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Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
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Общество
Работодателей в Москве обязали обеспечить тестирование на коронавирус
Собянин: работодатели в Москве должны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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Коммерсантъ Челябинск 08:40
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Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
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ИА Республика 06:13
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Алиханов объяснил снижение числа заболевших коронавирусом
Снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки связано с завершением выявления зараженных в Калининградской областной клинической больнице (КОКБ).
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