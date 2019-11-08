Экономика

РБКРБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Крупные предприятия РФ создали альянс в области искусственного интеллекта

News.ru11:57

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАСС12:50

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в AI-Russia Alliance

Lenta.ru12:24

Эксперт оценил создание в РФ альянса по искусственному интеллекту

ПРАЙМ12:23

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

Шесть российских компаний создадут альянс в сфере ИИ

Газета.Ruвчера в 03:10

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъвчера в 03:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:01, Вашингтон
Происшествия

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов.
Фонтанка.Ру 11:31
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Единоборства

Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO

Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.
Allboxing.ru 08:05
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ

Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
Коммерсантъ 12:38
Транспорт

За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

Российская газета 05:57
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Политика

Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России

В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Общество

В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Общество

Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске

ТАСС вчера в 18:20
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
RT на русском 09:44
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Футбол

«Крылья Советов» вдевятером проиграли «Спартаку» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уступил московскому «Спартаку» со счётом 0:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru 12:55
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 07 ноября в 16:00
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Общество

В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Шоу-бизнес

Ургант высмеял заявление Малахова о зарплатах ведущих Первого канала

iReactor вчера в 18:52
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Происшествия

В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

РИА Новости 07 ноября в 21:43
Общество

В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона

Независимая газета 09:43
Наука

Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи

В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток вчера в 10:04
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество

В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены

Общественное телевидение России 12:03
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