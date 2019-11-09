Общество
РБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Исходя из сказанного американским куратором внутреполитических процессов на Украине следует, что после разведения сил и средств по всей линии боевого соприкосновения туда должны зайти представители украинской полиции и национальной гвардии, что в корне противоречит Минским соглашениям и ставит под вопрос смысл самого разведения сил на ЛБС.
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В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
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