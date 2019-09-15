Политика
РБКЧемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.РБК02:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
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Мойка78 вчера в 18:35
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Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
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Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
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ГЛАС.RU вчера в 01:45
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7 регион 13 сентября в 13:52
Политика
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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер собирается с деловой поездкой в Москву.
Газета.Ru 09:27
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Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
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