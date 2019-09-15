Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

с чего всё началось

Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название. Об этом рассказал в интервью РБК Сергей Чемезов — глава "Ростеха", в который недавно вошла производящая "Суперджеты" Объединенная авиастроительная корпорация.

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