Политика
Вести.RuЧемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название. Об этом рассказал в интервью РБК Сергей Чемезов — глава "Ростеха", в который недавно вошла производящая "Суперджеты" Объединенная авиастроительная корпорация.
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с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.РБК02:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
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Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
Известия вчера в 15:49
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.
РБК 09:08
Энергетика
Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников.
Известия 11:41
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
Газета.Ru 09:25
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Технологии
«Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках»
"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.
Будущее России. Национальные проекты 13 сентября в 10:38
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05
Происшествия
В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне
В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне в одной из спортивных школ.
Lenta.ru 09:05
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM 13 сентября в 05:21
Здоровье
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией
Злокачественная опухоль мозга, которая стала причиной смерти российской артистки Жанне Фриске и теперь угрожает «прекрасной няне», встречается достаточно редко, и не стоит связывать ее появление с гормональной терапией и процедурой ЭКО, так как реальных доказательств взаимосвязи у врачебного сообщества пока нет.
Политика Сегодня 05:11
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 04:55
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Футбол
Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Матч ТВ 13 сентября в 09:54
Шоу-бизнес
Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк незадолго до новостей о якобы раке мозга призналась, что врачи долго уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.
Народные новости 09:37
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55