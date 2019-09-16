Политика

Накануне.RuНакануне.RuЧемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» в окружении Путина

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов опроверг существование "Политбюро 2.0". В интервью РБК глава госкорпорации назвал информацию о коллегиальном принятии решений "ближним кругом" президента РФ глупостью. Чемезов добавил, что такие сообщения всегда вызывают у него улыбку.
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с чего всё началось

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБКвчера в 17:02

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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

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Глава Ростеха Сергей Чемезов: Никакого ближнего круга президента не существует

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Чемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина

Коммерсантъвчера в 21:40

Существование «ближнего круга» Путина назвали глупостью

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Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»

News.ruвчера в 18:04

Глава «Ростеха» опроверг существование «Политбюро 2.0» в окружении Путина

Интерфакс01:36

Глава «Ростеха» опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Lenta.ru05:09
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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