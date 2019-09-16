Политика
Накануне.RuЧемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» в окружении Путина
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов опроверг существование "Политбюро 2.0". В интервью РБК глава госкорпорации назвал информацию о коллегиальном принятии решений "ближним кругом" президента РФ глупостью. Чемезов добавил, что такие сообщения всегда вызывают у него улыбку.
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«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.РБКвчера в 17:02
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Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
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Бакунинский мост будет перекрыт 19 сентября 2019 года. Мост разберут и построят заново.
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Ученые рассказали об опасности употребления яиц на завтрак
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
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Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
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Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
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Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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Политика
Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана
В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
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Авто
Где продаются самые дешевые подержанные машины в России
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Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera вчера в 11:54
Кино
Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
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Жириновский предложил выдать российские паспорта всем украинцам
Глава фракции ЛДПР считает, что такая ситуация приведет к тому, что в стране не останется украинских граждан.
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ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА
Сухопутные силы ВС Соединенных Штатов приступили к испытаниям универсальной системы борьбы с малыми БПЛА Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE).
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
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Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»
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Экс-министра строительства региона Кушхова выпустили из СИЗО
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При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
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Владелец «Спартака» сообщил, когда могут уволить Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, что до декабря он не уволит главного тренера команды Олега Кононова.
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