Политика
Накануне.RuЧемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» в окружении Путина
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов опроверг существование "Политбюро 2.0". В интервью РБК глава госкорпорации назвал информацию о коллегиальном принятии решений "ближним кругом" президента РФ глупостью. Чемезов добавил, что такие сообщения всегда вызывают у него улыбку.
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«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 08:07, Вашингтон
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Политика
Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Армия и оружие
Россия развернула полк С-400 в Арктике
На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400.
Ruposters.ru 06:53
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47
Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
В Москве сотрудники полиции задержали бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
REGNUM вчера в 12:35
Политика
Оппозиции выборы обходятся в 9 раз дешевле
Двадцать оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 млн. рублей.
Век 05:54
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
Автоновости дня 05:33
Энергетика
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Известия вчера в 20:39
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Шоу-бизнес
Беременная Миронова показала фото с новым мужем
46-летняя актриса Мария Миронова, которая через несколько месяцев второй раз станет матерью, подразнила любопытных поклонников фотографией со своим новым мужем.
ТВ Центр 06:23
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13 сентября в 13:28
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
РБК 07:32
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Космос
Водяной пар впервые обнаружен за пределами Солнечной системы
LentaChel.ru 12 сентября в 21:54
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05