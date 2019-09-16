Политика
РБКЧемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.РБКвчера в 17:02
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Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.
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Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками
Представители движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками на нефтяные объекты.
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Ежегодно в рамках Лондонской Недели моды модель организовывает показ Fashion For Relief в честь одноименной благотворительной организации, которую создала много лет назад после урагана Катрина.
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Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
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В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
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«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России
Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
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Армия и оружие
ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА
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На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
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Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
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Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу
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Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
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Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели
Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.
Gorodkirov.ru 13 сентября в 09:08
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
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Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
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Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
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МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Рендер Toyota Land Cruiser 300 Журналистам Best Car удалось изучить пресс-формы, которые применяются при изготовлении деталей нового Land Cruiser — по ним и создан рендер внедорожника на картинках выше.
Журнал Авто.ру 05:46
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Спрос на новые iPhone превысил ожидания аналитиков
Спрос на новое поколение смартфонов iPhone превысил ожидания аналитиков.
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Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
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Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
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В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
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Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказал о сложностях лечения болезни Заворотнюк
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Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая: «Позвонил Винокур, послала его на три буквы»
Регина Дубовицкая продолжает радовать зрителей новыми выпусками «Аншлага».
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55