Политика

КоммерсантъКоммерсантъЧемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

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Чемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина

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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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