Политика
КоммерсантъЧемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
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При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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Обновленная Lada 4x4: изменится не только салон, но и внешность
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За рулем 04:36
Игры
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Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Энергетика
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.
Известия вчера в 20:39
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Музыка
13-летняя певица из Калуги представит Армению на детском «Евровидении»
Игнатян, как сообщает общественное телевидение страны, набрала 138 баллов и стала лидером голосования в Армении.
Аргументы и Факты 04:40
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Экономика
Отмена налогов для бедных обойдётся регионам в сотни миллиардов рублей
Президент ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума предложил не облагать налогами низкие зарплаты, что отчасти говорит о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения.
REGNUM 13 сентября в 09:51
Политика
В КНР назвали российско-китайские отношения образцом партнерства
5 сентября в интервью «Известиям» Лавров заявил, что отношения России и Китая «вышли на беспрецедентно стратегический уровень».
Известия 04:55
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в Москве
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Храме Большого Вознесения в Москве.
Известия 13 сентября в 09:29
Шоу-бизнес
Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу
В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
Армия и оружие
Хуситы пригрозили новым ударом по саудовским НПЗ
Сторонники движения призвали иностранцев покинуть районы расположения саудовских НПЗ.
Rambler News Service 04:48
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Кино
Победителем кинофестиваля в Торонто стал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
Афиша Daily вчера в 18:20
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА Новости 14 сентября в 04:33
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52