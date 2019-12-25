Общество

РБКРБКЧемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБКвчера в 16:01

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РБК: «Ростех» хочет стать единым оператором промышленного мусора

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Чемезов предлагает назначить «Ростех» оператором промышленного мусора. Госкорпорация претендует на рынок объемом более 1,4 трлн

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РБК: Чемезов предложил сделать «Ростех» оператором по обращению с промышленными отходами

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Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора

Эхо Москвывчера в 18:04

Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:40
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Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Политика

Путин назвал возможное изменение в Конституции

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Lenta.ru вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
ФАН вчера в 13:05
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Кино

Авторы «Союза спасения» отстранились от оценки восстания декабристов

Съемки проходили в течение года, а восстановить Петербург того времени авторам «Союза спасения» помогла компьютерная графика.
Культуромания 00:55
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Хоккей

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч в Давосе

ProstoProSport 23 декабря в 13:30
Кино

Трамп назвал честью съемки в фильме «Один дома 2»

Piter.tv 00:24
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Эксперты считают, что потребители недооценили ряд очень интересных смартфонов, которые были выпущены на рынок в 2019 году.
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт вчера в 14:55
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд руб. На сегодняшний день они перечислили в бюджет 1,060 млрд руб. налогов.
РБК 23 декабря в 10:01
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия вчера в 20:35
Здоровье

Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске

«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.
Известия 23 декабря в 04:36
Политика

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР

РИА Новости вчера в 02:32
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году

Известия вчера в 21:20
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс 23 декабря в 23:47
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей 23 декабря в 11:03
Происшествия

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
РИА Новости 02:01
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Спорт

Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок

Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Чемпионат 23 декабря в 04:45
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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