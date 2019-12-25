Общество
РБКЧемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов
Ведомостивчера в 16:50
Глава «Ростеха» предложил назначить госкорпорацию оператором промышленного мусора
Эхо Москвывчера в 18:04
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
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Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось
Общество
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Общество
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Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
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Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за «минирований»
Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Политика
Названы имена членов правительства Приморского края
Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Авто
«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%
С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Наука
Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Общество
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Кино
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Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.